В Выборгском районе Петербурга обновят 55 км трубопроводов

Работы проводятся поэтапно и начинаются с проектирования и инженерно-геологических изысканий.

Энергетические компании Петербурга приступили к активной подготовке обновления системы теплоснабжения в Выборгском районе. Генеральный директор АО "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" Вадим Бравве поделился деталями программы модернизации во время встречи с руководителем местной администрации Виктором Полуниным.

Работы проводятся поэтапно и начинаются с проектирования и инженерно-геологических изысканий. Общий объём обследуемых участков достигает 55 тысяч метров трубопроводов. На сегодняшний день специалисты работают над проектами на 15 улицах, реконструкция которых начнется в ближайшие годы — с 2025 по 2028 год.

Параллельно продолжаются строительные и монтажные работы на теплотрассах ещё по семи объектам. Одним из примеров масштабных преобразований является улица Есенина, где планируется замена 2500 метров магистральных трубопроводов, обеспечивающих тепло в 50 жилых домах и обслуживающих около 14 500 жителей.

В общей сложности до конца 2025 года в Выборгском районе будет модернизировано более 6500 метров устаревших тепловых коммуникаций.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю в Петербурге и Новом Девяткино проведут 37 гидравлических испытаний.

Фото: Telegram / ТЭК и "Теплосеть"