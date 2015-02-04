За неделю в Петербурге и Новом Девяткино проведут 37 гидравлических испытаний

С понедельника, 14 июля, и до конца рабочей недели, 18 июля, специалисты энергетических предприятий запланировали проведение серии гидравлических проверок теплосетей в десяти городских округах Санкт-Петербурга и поселке Новый Девяткин Ленинградской области. Данные мероприятия направлены на подготовку городской инфраструктуры к предстоящему зимнему отопительному сезону.
Основная задача мероприятий заключается в выявлении возможных слабых мест трубопроводов и оборудования заранее, чтобы избежать внезапных аварий и сбоев в поставке отопления и горячего водоснабжения в холодное время года.
Так, АО "ТЭК СПб" выполнит девять тестов сети в Московском, Кировском, Красногвардейском и Выборгском районах.
АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведёт три тестирования, охватывающие сеть на Васильевском острове, а также повторные испытания в Калининском, Выборгском и Центральном районах и поселении Новый Девяткин.
Компания ООО "Петербургтеплоэнерго" организует серию из двадцати гидравлических испытаний в Петроградском, Центральном и Курортном районах города, тогда как ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" займется проведением пяти проверок в Невском и Петроградском районах.
Ранее мы сообщили о том, что в петербургском правительстве работают более 100 роботов.
Фото: Telegram / Комитет по энергетике
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