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В петербургском правительстве работают более 100 роботов
Сегодня, 14:23
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В петербургском правительстве работают более 100 роботов

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Настраивает роботов отечественная платформа Robin.

Свыше 100 программных роботов работают в правительстве Петербурга. Об этом рассказали в Смольном 10 июля. 

Автоматизация типовых рабочих процессов стартовала в 2022 году. Цифровые помощники занимаются сверкой документов, заносят информацию в базы данных, регистрируют обращения горожан, собирают сведения из разных источников и другое. 

Применение технологии RPA помогает ускорять как отраслевые, так и административные процессы, а также позволяет государственным служащим вместо выполнения рутинных операций сосредоточиться на решении задач, требующих личного участия человека. 

Пресс-служба Смольного 

Настраивает роботов отечественная платформа Robin. 

Ранее на Piter.TV: в Пулково тестируют роботов для перевозки багажа. 

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: правительство, роботы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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