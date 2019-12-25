В петербургском правительстве работают более 100 роботов

Настраивает роботов отечественная платформа Robin.

Свыше 100 программных роботов работают в правительстве Петербурга. Об этом рассказали в Смольном 10 июля.

Автоматизация типовых рабочих процессов стартовала в 2022 году. Цифровые помощники занимаются сверкой документов, заносят информацию в базы данных, регистрируют обращения горожан, собирают сведения из разных источников и другое.

Применение технологии RPA помогает ускорять как отраслевые, так и административные процессы, а также позволяет государственным служащим вместо выполнения рутинных операций сосредоточиться на решении задач, требующих личного участия человека. Пресс-служба Смольного

Настраивает роботов отечественная платформа Robin.

Ранее на Piter.TV: в Пулково тестируют роботов для перевозки багажа.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга