В Пулково тестируют роботов для перевозки багажа

Его использование позволит ускорить обработку багажа на 23%.

Пулково станет первым российским аэропортом, где будут тестироваться беспилотная техника для работы на перроне. Соглашение о сотрудничестве с компанией Cognitive Pilot подписано в Министерстве промышленности и торговли РФ. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского аэропорта.

Робот сможет перевозить багажные тележки до 3 тонн от багажной ленты до стоянки самолета и обратно без участия оператора. Его использование позволит ускорить обработку багажа на 23%.

Также роботы будут помогать в покосе травы на летном поле и очистке территории аэропорта от снега. Если испытания пройдут успешно, Пулково закупит до 45 беспилотных тягачей до конца 2028 года.

Петербуржец не смог полететь в Турцию из-за марихуаны в багаже.

Видео: Telegram/ Аэропорт Пулково