Петербуржец не смог полететь в Турцию из-за марихуаны в багаже

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотиков.

В аэропорту "Пулково" полицейские изъяли у одного из пассажиров наркотическое вещество. Об этом сообщили в Линейном отделе МВД России в аэропорту Пулково.

На пункте предварительного досмотра в Пулково сотрудниками транспортной полиции был задержан 40-летний местный житель. Петербуржец планировал вылететь в Анталью. Дело в том, что при прохождении предварительного досмотра в багаже у мужчины обнаружили сверток с веществом зеленого цвета растительного происхождения, а также курительную трубку.

Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством-каннабис (марихуана) массой 1,34 грамм.

В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 229.1 УК РФ покушение на контрабанду наркотических средств. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее таможенники в Ленобласти пресекли контрабанду 500 кг прекурсоров для производства метадона.

Видео: Линейный отдел МВД России в аэропорту Пулково