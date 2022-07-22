Таможенники в Ленобласти пресекли контрабанду 500 кг прекурсоров для производства метадона

Таможенники установили, что 25-летний выходец из Молдовы заказал фуру для перевозки товара в Ленинградскую область.

Ввоз более 500 кг прекурсоров для изготовления метадона пресекли сотрудники Северо-Западной оперативной таможни во взаимодействии с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС России. Этого хватило бы для изготовления 2 млн доз запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба СЗТУ.

Таможенники установили, что 25-летний выходец из Молдовы заказал фуру для перевозки товара в Ленинградскую область. Партию кристаллического порошка доставили на арендованный склад под видом стройматериалов. Мужчину задержали с поличным в момент получения груза. Он пояснил, что сырье планировал передать своим сообщникам для дальнейшего сбыта по всей территории России.

При обыске склада были обнаружены еще 6 кг марихуаны и 13 канистр с неизвестной жидкостью, а в квартире подозреваемого – стеклянные курительные трубки.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды прекурсоров, совершенной организованной группой в особо крупном размере по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Мероприятия проведены совместно с ПУ ФСБ России по Оренбургской области, Приволжской и Центральной оперативной таможнями, а также Самарской таможней.

Также в Сертолово из оборота изъяли около 45 кг синтетического наркотика.

Фото и видео: пресс-служба СЗТУ