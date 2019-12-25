В Ленобласти два пассажира такси стали подозреваемыми в сбыте "запрещенки" в особо крупном размере

Молодые люди хотели таким способом заработать.

Два пассажира такси стали подозреваемыми в перевозке крупной партии наркотиков. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На 85 км автодороги "Павлово-Мга-Луга" Тосненского района Ленинградской области 29 октября в 12:30 инспекторы ДПС для проверки документов остановили автомобиль Changan под управлением 37-летнего мужчины. На заднем сиденье находились пассажиры 19 и 20 лет. Молодые люди при виде полицейских стали нервничать. При личном досмотре в рюкзаке пассажиров был найден пакет с порошкообразным веществом белого цвета, массой около 1 кг. Экспертиза показала, что изъятое – наркотик метилэфедрон – весом 995,3 грамма.

Оказалось, что на мобильный телефон одному из задержанных в соцсети поступило предложение о заработке. Нужно было получить пакет с наркотиками и расфасовать содержимое по партиям. Подозреваемый предложил заработать своему знакомому, и вместе они забрали пакет с наркотиками в Тосненском районе у деревни Трубников Бор и направились на такси домой. По пути следования в Петербург автомобиль был остановлен сотрудниками ГАИ.

В отделе полиции в отношении задержанных составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. По данному факту ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

В квартире, арендуемой одним из фигурантов на проспекте Обуховской Обороны, было изъято 5 полимерных свертков с наркотиками, металлическая кастрюля с запрещенными веществами, общей массой около 500 граммов, электронные весы, упаковочный материал. Все изъятое будет отправлено на дополнительную экспертизу.

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