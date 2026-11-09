Вышла из леса: уроженка Удмуртии попалась в Ленобласти с крупной партией наркотиков

Сейчас полиция устанавливает каналы сбыта запрещенных веществ

Сотрудники Госавтоинспекции Тосненского района Ленобласти пресекли попытку сбыта крупной партии запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошёл днём 6 ноября на 15‑м километре автодороги "Ульяновка — Отрадное". Внимание инспекторов привлекла женщина, которая вышла из леса и двигалась по обочине, нарушая правила дорожного движения. Полицейские остановили нарушительницу — ей оказалась 27‑летняя жительница Воткинска (Удмуртская Республика).

В ходе беседы женщина заметно нервничала, а потом призналась, что у нее с собой наркотики. В ее сумке правоохранители обнаружили сверток в целлофановом пакете с белым порошком. Подозреваемую доставили в отдел, а изъятое вещество направили на экспертизу. Результаты подтвердили, что в пакете лежал синтетический психостимулятор Альфа‑PvP массой 969,7 грамма.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники полиции выясняют, откуда поступила партия, а также устанавливают возможных подельников подозреваемой.

Ранее в поселке Приладожский задержали мужчину, который выращивал коноплю.

Видео: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области