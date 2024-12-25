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В поселке Приладожский пресекли деятельность мужчины, который выращивал коноплю
Сегодня, 10:21
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В поселке Приладожский пресекли деятельность мужчины, который выращивал коноплю

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Исследование изъятого продолжается.

Полиция пресекла деятельность наркоплантатора в поселке Приладожский Кировского района. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Во время обследования строений на участке изъяты 21 растение конопли, шесть пакетов с частями наркосодержащих растений общей массой около 3 килограммов и оборудование для культивирования: весы, лампы, вентиляторы, измерители кислотности, упаковочный материал и приборы для вакуумной упаковки. Содержимое одного из пакетов – каннабис массой 156,3 грамма, остальное пока исследуют. 

По предварительным данным, 54-летний мужчина выращивал коноплю для производства марихуаны с целью последующего сбыта. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе задержан мужчина, объявленный в розыск за наркотики. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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