В поселке Приладожский пресекли деятельность мужчины, который выращивал коноплю

Исследование изъятого продолжается.

Полиция пресекла деятельность наркоплантатора в поселке Приладожский Кировского района. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Во время обследования строений на участке изъяты 21 растение конопли, шесть пакетов с частями наркосодержащих растений общей массой около 3 килограммов и оборудование для культивирования: весы, лампы, вентиляторы, измерители кислотности, упаковочный материал и приборы для вакуумной упаковки. Содержимое одного из пакетов – каннабис массой 156,3 грамма, остальное пока исследуют.

По предварительным данным, 54-летний мужчина выращивал коноплю для производства марихуаны с целью последующего сбыта. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приморском районе задержан мужчина, объявленный в розыск за наркотики.

Фото: Piter.TV