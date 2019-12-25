По данному факту возбудили уголовное дело.

Следователи Ленинградской области обратились к жителям за помощью в установлении личности мужчины, тело которого нашли летом на берегу Невы во Всеволожском районе. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ, погибшего обнаружили 25 июля неподалеку от дома 19 в деревне Кузьминка. Приметы: рост составляет 171 сантиметр, телосложение нормальное, наиболее вероятный биологический возраст достигает 45-55 лет. На нем были черная куртка на молнии, синяя футболка, клетчатая рубашка белого, синего и красного цветов, синие джинсы с ремнем, черные спортивные брюки, а также белые кеды с логотипом Titanic на подошве. С собой находились черная сумка с препаратами "Нитроминт", "Парацетамол" и "Валидол", измерительная рулетка.

Проведена реконструкция прижизненного облика мужчины, а также выполнено улучшение изображения с применением технологий искусственного интеллекта. Пресс-служба СК РФ

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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти