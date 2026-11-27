Также спортсмен получил шестимесячную дисквалификацию.

Бывшего нападающего петербургского футбольного клуба "Зенит" и московского "Спартака" Антона Заболотного оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение антидопинговых правил. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 27 ноября, ссылаясь на пресс-службу столичных судов.

Действующий футболист ФК "СКА-Ростов" в апреле сдал допинг-пробу во время тренировки. В его организме обнаружили вещество, запрещенное к применению в период соревнований. Тогда спортсмен выступал за "Спартак".

Также мужчина получил шестимесячную дисквалификацию. Как пояснили в Российском футбольном союзе, срок отстранения истекает 25 декабря.

Ранее мы рассказывали о том, что РУСАДА проверило на допинг юных футболистов "Зенита".

Фото: Piter.TV