Данные о пострадавших уточняются.

Пожар в магазине вспыхнул днем 27 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе "Леноблпожспаса".

Диспетчер получил сообщение о возгорании на Ленинградском шоссе в пятницу в 12:56. Огонь охватил обстановку рядом с печью в здании магазина. Площадь пожара составила около 10 кв. метров.

На месте происшествия работают сотрудники 152‑й и 108‑й пожарных частей Выборгского отряда Леноблпожспас. В целях безопасности была проведена эвакуация покупателей и персонала из здания.

Данные о пострадавших уточняются. На месте ЧП работают оперативные службы, обстоятельства проишествия устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что ребенок пострадал во время пожара в квартире на Долгоозерной улице в Петербурге.

Фото: "Леноблпожспас"