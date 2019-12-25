После пожара всех детей вывезут из школы-интерната Ленобласти

Медицинская помощь никому из воспитанников не потребовалась.

Более 40 детей распределят по ресурсным центрам после возгорания в школе-интернате в Бокситогорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Как отметили в ведомстве, до конца рабочего дня всех воспитанников вывезут с территории учреждения. В ресурсные центры отправят 41 ребенка, еще 7 обучающихся поедут к законным представителям. Медицинская помощь никому из воспитанников не потребовалась.

На данный момент специалисты профильных служб проводят оценку масштабов ущерба. Сильной возгорание охватило третий этаж ГКОУ ЛО "Ефимовская коррекционная школа-интернат" в понедельник 1 ноября. Из здания оперативно эвакуировали 52 человека, в том числе 48 детей. Погибших и пострадавших нет.

В региональной прокуратуре сообщили, что по факту пожара проводится проверка. Причины возгорания в школе-интернате устанавливаются.

Фото: Леноблпожспас