Пожар в школе‑интернате в Ленобласти: опубликованы кадры с места происшествия

Из здания эвакуировали 52 человека, в том числе 48 детей.

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области обнародовал фото с места происшествия в посёлке Ефимовский Бокситогорского района. ЧП случилось 1 ноября в здании ГКОУ ЛО "Ефимовская коррекционная школа‑интернат" на улице Школьная, сообщила пресс-служба КГУ "Леноблпожспас".

По данным ведомства, задымление возникло с третьем этаже. Сотрудники учреждения и экстренных служб оперативно организовали эвакуацию: из здания вывели 52 человека, среди них — 48 несовершеннолетних воспитанников.

На данный момент огонь полностью потушен. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Сейчас специалисты продолжают работать на месте. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что мать и полуторагодовалого ребенка спасли из огня в Кировском районе.

Фото: Леноблпожспас