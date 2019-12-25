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Мать и полуторагодовалого ребенка спасли из огня в Кировском районе
Сегодня, 14:55
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Мать и полуторагодовалого ребенка спасли из огня в Кировском районе

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На частном участке загорелись беседка и сарай.

Днем 22 октября в городе Отрадное на частном участке вспыхнул пожар. Из огня спасли женщину и полуторагодовалого ребенка, сообщила пресс-служба КГУ "Леноблпожспас".

Диспетчер получил сигнал о происшествии в 12:23.  Выяснилось, что на Безымянной улице на частном участке загорелись беседка и сарай. Пламя  оказалось настолько сильным, что на рядом стоящем доме оплавился сайдинг.

На место ЧП выезжали приехали пожарные из 131-й части Кировского отряда. Они потушили пламя и вывели из опасной зоны женщину и малыша. Медицинская помощь спасенной семье не понадобилась. 

Ранее мы сообщали, что пожар в Подпорожье уничтожил частный дом, троих жильцов спасли из огня.

Фото: Леноблпожспас

Теги: кировский район, леноблпожспас, пожар, пожар ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Пожар, Лента новостей, Происшествия,

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