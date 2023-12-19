В Подпорожье пожар уничтожил частный дом, троих жильцов спасли из огня

В ведомстве уточнили, что пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

В городе Подпорожье Ленинградской области произошёл серьёзный пожар: полностью выгорел изнутри частный жилой дом на улице Зеленой. По информации пресс-службы МЧС России по региону, возгорание началось в мансардном помещении.

Пожар охватил всю площадь постройки. Благодаря оперативным действиям огнеборцев трагедии удалось избежать — в ходе разведки сотрудники экстренных служб эвакуировали из горящего здания трёх человек: двух женщин и мужчину.

В ведомстве уточнили, что пострадавших и погибших в результате инцидента нет. На тушение пожара был поднят личный состав 139-й пожарной части ГКУ "Леноблпожспас".

Ранее мы сообщили о том, что пожар на Октябрьской набережной унёс жизнь мужчины.

Фото: МАКС / ЛЕНОБЛПОЖСПАС