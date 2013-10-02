Пожар на Октябрьской набережной унёс жизнь мужчины

Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире, где горела обстановка на площади около 1,5 кв.м.

В ночь на 24 июня в Невском районе по адресу: Октябрьская набережная, дом 124, корпус 4, произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 01:52. Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире, где горела обстановка на площади около 1,5 кв.м.

Благодаря оперативным действиям спасателей, пожар был полностью ликвидирован к 02:36. Для тушения привлекались три единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Врезультате происшествия погиб мужчина. Причины возгорания и все обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются специалистами.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина пострадал в пожаре на Манчестерской.

Фото: Piter.TV