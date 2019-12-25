Мужчина пострадал в пожаре на Манчестерской

В двухкомнатной квартире, в одной из комнат, горела обстановка на площади 2 кв.м.

В ночь на 23 июня в Петербурге произошел пожар в квартире на Манчестерской улице. По информации пресс-службы регионального управления МЧС РФ, возгорание было зафиксировано в 2:23 ночи.

В двухкомнатной квартире, в одной из комнат, горела обстановка на площади 2 кв.м. Пожарные подразделения, состоящие из 3 единиц техники и 15 человек личного состава, прибыли на место происшествия и работали над тушением огня около 30 минут.

В результате пожара пострадал мужчина, который был госпитализирован в медицинское учреждение. На данный момент подробности о его состоянии не уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что три автомобиля пострадали при пожаре в Выборгском районе от рук подростков.

Фото: Piter.TV