Главгосэкспертиза одобрила проект небоскреба "Лахта Центр 2"

Общая площадь застройки превысит 734 тыс. кв. м.

Главгосэкспертиза выдала положительный вердикт по документации многофункционального комплекса "Лахта Центр — 2". Застройщиком проекта выступает компания "Синергия", а техзаказчиком – АО "Ренконс"; к разработке привлекались специалисты 22 организаций.

Согласно утвержденному в мае 2026 года проекту планировки, высота второй башни составит 703 метра, что сделает её самым высоким зданием на континенте и превзойдет текущий рекордсмен – первую башню "Лахта Центр" (462 метра). Третья башня ("Лахта Центр – 3") достигнет отметки 555 метров.

Общая площадь застройки превысит 734 тыс. кв. м. Помимо офисов, в небоскребах разместятся музеи, бассейны, торговые галереи и точки общественного питания. Завершение проектирования намечено на конец текущего года, а окончание строительства — на 2033 год.

Ранее ЮНЕСКО призвала отменить строительство небоскрёбов "Газпрома" в Лахте.

Фото: Архитектурное бюро Kettle