ЮНЕСКО призвала отменить строительство небоскрёбов "Газпрома" в Лахте

Эксперты отметили, что гигантские сооружения нарушат иерархию панорамных видов на реку Неву и изменят пространственные взаимоотношения между ансамблями, которые лежат в основе композиции города.

Международная организация ЮНЕСКО опубликовала доклад, в котором рекомендовала отказаться от возведения двух новых башен "Лахта Центр-2" и "Лахта Центр-3" на берегу Финского залива. Специалисты пришли к выводу, что здания высотой 555 и 703 метра нанесут необратимый ущерб историческому облику Петербурга. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Миссия организации изучила состояние памятников Северной столицы в январе 2026 года, а соответствующий отчет был опубликован 13 июля. Выводы экспертов будут обсуждаться на сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая стартует 19 июля.

Было сделано заключение, что предлагаемые башни представляют прямую угрозу для выдающейся универсальной ценности объекта, поскольку они окажут серьезное негативное воздействие на историческую структуру городского планирования, единство архитектурных доминантов и целостность линии горизонта, говорится в документе.

Эксперты отметили, что гигантские сооружения нарушат иерархию панорамных видов на реку Неву и изменят пространственные взаимоотношения между ансамблями, которые лежат в основе композиции города. При этом объявлять Северную столицу объектом под угрозой пока не планируется, а само развитие территории Лахты допускается при условии поиска более мягких вариантов застройки.

Помимо высоток, миссия раскритиковала проект восстановления колокольни Смольного собора (из-за использования современных материалов и переноса места строительства) и возведение бизнес-центра на Охтинском мысе, которое может затронуть руины шведской крепости.

Ранее мы сообщили о том, что в новых башнях "Лахта Центра" появятся спа-центр с бассейном и смотровые площадки.

Видео: пресс-служба "Газпрома"