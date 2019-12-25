В новых башнях "Лахта Центра" появятся спа-центр с бассейном и смотровые площадки

В "Лахта Центре 3" появятся выставочные пространства. Строительство начнётся в 2026 году, завершить его планируют в 2033-м.

Появились новые подробности о проекте двух небоскрёбов, которые планируется возвести в рамках развития делового квартала "Лахта Центр" в Санкт-Петербурге. Согласно документации, представленной на общественных обсуждениях по оценке воздействия на окружающую среду, башни получат 136 и 116 наземных этажей. Их высота составит 703 и 555 метров соответственно.

В "Лахта Центре 2" на верхних этажах разместят смотровую площадку, магазин, кафе, ресторан и бар, которые будут открыты для публичного доступа. Вся башня разделена на девять сегментов по 16 этажей, между которыми предусмотрены двух- и трёхуровневые атриумы, а также зимние сады с зонами отдыха и переговорными комнатами. На 34–35-м, 65–66-м и 96–97-м этажах предусмотрены пересадочные узлы между группами лифтов. Кроме того, в башне запланирован спа-центр с панорамным бассейном. Предполагается, что в "Лахта Центре 2" будут работать около 8,5 тысячи офисных сотрудников.

В "Лахта Центре 3" башня будет иметь две спиралевидные формы, сужающиеся кверху. На верхних этажах разместятся смотровая площадка и выставочные пространства. Офисные помещения разделят блоками, между которыми расположат технические этажи. На 43-м, 70-м и 88-м этажах запланированы холлы и зимние сады с переговорными.

Строительство новых башен планируют начать в 2026 году и завершить в 2033 году. Полное заселение деловых центров ожидается после 2042 года. Ранее городские власти уже утвердили проект строительства двух новых "Лахта Центров".

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Фото: Piter.TV