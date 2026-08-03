Эксперт МИСИС Хисюков: ИИ разрушил монополию вузов на знания

В этих условиях кардинально меняется роль педагога.

Искусственный интеллект лишил университеты исключительного права на информацию, фактически разрушив классическую модель высшего образования. Об этом "Вечернему Санкт-Петербургу" заявил Эдуард Хисюков, старший преподаватель кафедры инженерной кибернетики НИТУ "МИСИС" и глава агентства "ЭдуТрек". По его словам, сегодня и студенты, и преподаватели могут находить сведения и проводить их анализ за считанные мгновения.

В этих условиях кардинально меняется роль педагога. Он перестает быть главным транслятором знаний и превращается в наставника по работе с алгоритмами. Ценность преподавателя теперь определяется не объемом передаваемой информации, а способностью научить анализировать результаты работы искусственного интеллекта, проверять факты, формулировать вопросы и принимать решения, подчеркнул эксперт.

Из-за того что нейросети легко пишут эссе и программный код, классические экзамены теряют смысл. Университетам необходимо переходить к оценке навыков принятия решений на основе данных, сгенерированных ИИ, и постоянно обновлять учебные программы вслед за технологиями.

Владение искусственным интеллектом стало базовым требованием рынка труда. Даже для офисных сотрудников использование нейросетей является "гигиеническим минимумом". Для позиции специалиста по документообороту использование ИИ-сервисов становится "гигиеническим минимумом", потому что соискатель без этих навыков будет тратить кратно больше времени на свою работу.

Однако технологический скачок несет риски формирования "ИИ-феодализма". Если передовые вычислительные мощности останутся только у ведущих столичных вузов, это создаст критический разрыв между ними и региональными учебными заведениями. Для России этот вопрос имеет стратегическое значение. Без масштабной поддержки цифровой инфраструктуры регионов новые компетенции будут сосредоточены лишь в нескольких центрах, что негативно скажется на конкурентоспособности всей национальной экономики к 2030 году.

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Фото: Piter.TV