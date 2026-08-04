Месяц после суперциклона "Бернадетт": в Павловском парке все еще расчищают завалы

На данный момент выявлено 1564 упавших дерева.

Суперциклон "Бернадетт", обрушившийся на Петербург 11 июля, нанес огромный ущерб одному из крупнейших пейзажных парков Европы – государственному музею-заповеднику "Павловск". Общая площадь парка составляет 600 гектаров, и именно они приняли на себя первый удар стихии. Сильнейший ветер с грозой повалил более полутора тысяч деревьев.

Как рассказала "Петербургскому дневнику" заместитель директора ГМЗ "Павловск" по обеспечению сохранности объекта культурного наследия Светлана Федорова, на данный момент выявлено 1564 упавших дерева. Обследование территории продолжается, поэтому цифра не окончательная. Больше всего пострадали ели и березы.

Досталось и вековым насаждениям. Погиб знаменитый черешчатый дуб, которому было более двухсот лет. Сломало пополам липу конца XVIII века возле Елизаветиного каскада, рухнул дуб-старожил с роскошной кроной из Пильбашенной аллеи.

Ураган задел абсолютно все районы парка. Меньше всего пострадал исторический центр. В районе Старая Сильвия (площадь всего четыре гектара) погибло более 80 деревьев. Однако самые масштабные разрушения пришлись на район "Белая Берёза" вдоль Погранично-Ижорской дороги. Здесь потери нужно считать уже гектарами. Мощный поток воздуха, набравший скорость на открытом пространстве полей совхоза "Детскосельский", вывернул с корнями десятки берез и сосен. Беспорядочно падая друг на друга, деревья проложили настоящие просеки там, где еще недавно был зеленый массив. Тонкоствольные березы ломались словно спички или срезались ножом.

В настоящее время сотрудники музея-заповедника ликвидируют последствия стихии. Они разбирают завалы, расчищают дорожки и вывозят погибшие стволы. Участок вдоль Погранично-Ижорской дороги объявлен красной зоной, заходить туда категорически запрещено.

Параллельно музей думает о возрождении утраченного. Планируется компенсационная посадка "пень в пень". Взамен погибших высадят новые дубы, а также ели и березы, которые хорошо восстанавливаются. Однако главный акцент будет сделан на возвращении сосен, чтобы восстановить историческую задумку Пьетро Гонзаго.

Ранее мы сообщили о том, что Александровский парк в Царском Селе полностью открылся для посетителей после шторма.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"