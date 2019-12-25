Продажи апартаментов в Петербурге рухнули на фоне ввода тысяч новых юнитов

Петербургские апартаменты дешевеют в спросе, но растут в цене вопреки логике.

В первом полугодии 2026 года объем продаж апартаментов в Петербурге снизился на 12% и составил 1,28 тыс. юнитов. Спад зафиксирован преимущественно в несервисном сегменте, который традиционно используется покупателями как альтернатива жилому фонду. Сервисные апартаменты сохранили показатели на уровне прошлого года, пишет ДП.

Эксперты отмечают признаки перенасыщения рынка. Лишь в 30% комплексов ежемесячно реализуется от 5 до 20 объектов. В остальных проектах спрос ограничен малым объемом доступного предложения, высокой конкуренцией в периферийных районах или высоким бюджетом покупки. Ситуация усугубляется планируемым вводом 8,7 тыс. новых юнитов общей площадью более 310 тыс. квадратных метров, основная часть которых расположена в спальных районах.

Стоимость сервисных апартаментов с конца 2025 года выросла на 6% и достигла ₽384,3 тыс. за квадратный метр. Несервисные объекты подорожали на 12%, их средняя цена составила ₽363 тыс. за квадратный метр. При этом номерной фонд гостиниц категории 3–5 звезд в городе увеличился за год на 2% и достиг 37,5 тыс. номеров в 420 отелях. На фоне снижения гостиничной загрузки рынок входит в более сложную фазу развития.

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Фото: Piter.tv