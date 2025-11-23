Ветеринар рассказал, как защитить своих питомцев от укуса клеща

Ветеринар Михаил Шеляков рассказал, как защитить своих питомцев от укуса клеща. Об этом он сообщил телеканалу "360".
По словам эксперта, весной клещи могут поджидать свою жертву в дворах или нескошенной прошлогодней траве. По этой причине опасно выгуливать своего питомца по сухой траве и на проталинах. Наибольшую опасность клещи представляют для собак темного окраса, поскольку их членистоногие хорошо видят.
Шеляков назвал четыре основных вида защиты от клещей. Случай с ошейников эксперт считает малонадежным, потому что клещи могут оказаться под ним. Также ветеринар считает ненадежными спреи, поскольку они медленно действуют. В случае с каплями на холку способ защиты выглядит надежнее. А самой проверенной защитой Шеляков назвал таблетки для приема внутрь.
Фото: Piter.tv
