Задержан хозяин квартиры на Алтайской улице, ранивший знакомого
Сегодня, 13:06
Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с колото-резаными непроникающими ранами.

Полицейские Московского района Петербурга задержали хозяина квартиры, ранившего знакомого в ходе ссоры. По информации МВД России, преступление было совершено 30 мая в доме на Алтайской улице. 

Злоумышленник 36 лет во время словесного конфликта нанес девять ножевых ранений в спину 48-летнему мужчине. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с колото-резаными непроникающими ранами. 

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Проведение проверочных мероприятий продолжается. 

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Сиверский мужчина напал на брата с топором. 

Фото: Piter.TV 

