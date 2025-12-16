Задержан хозяин квартиры на Алтайской улице, ранивший знакомого

Полицейские Московского района Петербурга задержали хозяина квартиры, ранившего знакомого в ходе ссоры. По информации МВД России, преступление было совершено 30 мая в доме на Алтайской улице.

Злоумышленник 36 лет во время словесного конфликта нанес девять ножевых ранений в спину 48-летнему мужчине. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с колото-резаными непроникающими ранами.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Проведение проверочных мероприятий продолжается.

