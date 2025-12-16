Аксаков допустил падение ставок по ипотеке ниже 15% после снижения ключевой

В Госдуме полагают, что Центробанк может снизить ключевую ставку до 10 процентов к концу года.

Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься ниже 15 процентов после снижения Центральным банком страны ключевой ставки до уровня в 10 или 11 процентов. Соответствующее заявление в комментарии для новостного агентства "ТАСС" сделал председатель профильного комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат из нижней палаты дал интервью СМИ в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2026 года. Эксперт ранее поминал о том, что ожидает снижение Банком России ключевой ставки до 10 процентов к концу 2026 года.

Мы ожидаем, что когда ключевая ставка снизится, как я уже сказал, к концу года до 10-11%, ипотечные кредиты могут снизиться ниже 15%, по крайней мере, не больше 15%, соответственно, люди будут охотнее брать ипотечные кредиты, и тогда она оживет. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Законодвтель объяснил свою позицию тем, что на российской территории иинфляционные процессы, к сожалению, пока не позволяют Центральному банку делать решительные шаги по денежно-крелитной политике. Таким образом финансовый регулятор не может сейчас снизить ключевую ставку на 1,5-2 процентных пункта по сравнению с тем уровнем, который на данный момент существует.

