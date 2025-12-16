В ГД выразили недоумение в связи с ценами анализов на энцефалит и боррелиоз

Стоимость анализов после укуса клеща в России надо снижать, потому что в настоящее время ценник на эти лабораторные исследования в частных организациях вызывает лишь недоумение. В комментарии журналистам новостного агентства "ТАСС" глава профильного комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов из партии ЛДПР уточнил, что ввести проведение таких анализов в систему ОМС по стране невозможно в виду того, что исследование клещей проводят клиники, подведомственные Роспотребнадзору.

Но, конечно, те цены на исследование клещей, которые сейчас мы видим, особенно в частных лабораториях, они вызывают недоумение. Это слишком дорогие анализы. Сергей Леонов, депутат ГД РФ

парламентарий из нижней палаты уверен, что цену на данные исследования в России необходимо снижать в целом, а в системе Роспотребнадзора она в принципе должна оставаться минимальной. Законодатель добавил, что в эндемичных субъектах страны местному населению предлагают пройти бесплатную вакцинацию от энцефалита, а от боррелиоза у российских врачей существует эффективное лечение.

