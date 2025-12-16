Никушор Дан оценил эпизод с возгоранием дома в Галаце после падения там БПЛА.

Москва должна скорректировать тактику нанесения ударов по территории Украины для того, чтобы минимизировать риск ущерба для других государств, включая Румынию. Соответствующее заявление сделал резидент Румынии Никушор Дан в интервью для британского телеканала BBC. Политический лидер из Бухареста указал, что инциденты с упавшими беспилотниками становятся все более угрожающими для европейской страны.

Это становится угрозой для граждан Румынии. Поэтому, когда русские наносят удары по ту сторону Дуная, они должны быть уверены, что не нанесут ущерба румынским гражданам. Никушор Дан, президент Румынии

Напомним, что в ночь на 29 мая на территории местного города Галац, расположенном недалеко от государственной границы с Одесской областью, упал беспилотник. Глава европейской страны Никушор Дан отметил общественности, что иностранный БПЛА летел над украинской землей, но позже изменил траекторию из-за работы средств противовоздушной обороны киевского режима.

Беспилотник врезался в жилой дом в Румынии.

Фото: YouTube / DRM News