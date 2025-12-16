В Петербург прибыла делегация из Сьерра-Леоне для участия в ПМЭФ-2026

В Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме 2026 года (ПМЭФ-2026) прибыла делегация из Республики Сьерра-Леоне. Об этом сообщили в Комитете по внешним связям города.
Возглавляют делегацию Министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Республики Сьерра-Леоне, г-н Джулиус Даниель Маттай, и председатель Национального агентства минеральных ресурсов, г-н Хаджи Дабо.
ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня и соберет участников из разных стран для обсуждения актуальных экономических вопросов и возможностей для сотрудничества.
Ранее мы сообщили о том, что Путин выступит на ПМЭФ и встретится с главами мировых информагентств.
Фото: Пресс-служба Комитета по внешним связям Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все