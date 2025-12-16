В Ленинградском зоопарке у манулов Шу и Пепе родились котята

Это важное достижение для специалистов, так как манулы считаются редкими и очень осторожными животными, и добиться их размножения в неволе – задача не из лёгких.

Сотрудники Ленинградского зоопарка объявили о радостном событии: 8 мая у пары манулов, Шу и Пепе, появились на свет четверо котят. Это важное достижение для специалистов, так как манулы считаются редкими и очень осторожными животными, и добиться их размножения в неволе – задача не из лёгких.

На данный момент котята находятся в логове, питаются молоком матери и только начинают открывать глаза. Пол малышей пока неизвестен. Шу, отец котят, сам родился в этом зоопарке в 2023 году, что делает это событие особенно символичным.

Сотрудники зоопарка стараются не беспокоить молодую мать и её детёнышей, следя за их состоянием на расстоянии. Они также просят посетителей соблюдать тишину возле вольера, чтобы Пепе и её котята чувствовали себя спокойно и комфортно.

Ранее в Ленинградском зоопарке рассказали, как проходят тренинги манулов.

Видео: Пресс-служба Ленинградского зоопарка