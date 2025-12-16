В поселке Сиверский мужчина напал на брата с топором

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители Гатчинского района Ленинградской области поймали дебошира, который устроил драку возле магазина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в МВД России.

В дежурную часть накануне обратилась женщина, заявившая о том, что в поселке Сиверский на улице Строителей произошла потасовка. Был задержан нетрезвый 48-летний местный житель. Он повздорил с сотрудниками торговой точки, после чего ударил несколько раз топором по двери запасного выхода, а также нанес удары своему 38-летнему брату.

Злоумышленник доставлен в отдел полиции для разбирательства, состояние его родственника оценили как тяжелое. Топор изъят.

Ранее судимый мужчина пытался ударить отверткой сотрудника магазина в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV