В поселке Сиверский мужчина напал на брата с топором
Сегодня, 12:49
Правоохранители Гатчинского района Ленинградской области поймали дебошира, который устроил драку возле магазина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в МВД России. 

В дежурную часть накануне обратилась женщина, заявившая о том, что в поселке Сиверский на улице Строителей произошла потасовка. Был задержан нетрезвый 48-летний местный житель. Он повздорил с сотрудниками торговой точки, после чего ударил несколько раз топором по двери запасного выхода, а также нанес удары своему 38-летнему брату. 

Злоумышленник доставлен в отдел полиции для разбирательства, состояние его родственника оценили как тяжелое. Топор изъят. 

Ранее судимый мужчина пытался ударить отверткой сотрудника магазина в центре Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

