Суд арестовал фигурантов дела о нападении в центре Петербурга на Думской

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для фигурантов дела о нападении на прохожих в центре города. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Под стражу отправлены Максим Носов, а также несовершеннолетние Исрафил, Очур и Рафаэль. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Срок меры пресечения установлен до 19 июля.

Следствие полагает, что фигуранты вместе с иными неустановленными лицами, находясь у дома 4 по улице Думской, действуя умышленно и группой лиц, с применением неустановленного газового баллончика беспричинно напали на находившихся рядом людей. Они нанесли потерпевшим многочисленные удары руками и ногами в область тела и головы, а также распылили содержимое баллончика в лицо.

Аналогичный инцидент произошел у дома 28/1а на набережной канала Грибоедова. Фигуранты признали свою вину. В суде они просили избрать им меру пресечения в виде запрета определенных действий, однако суд счел необходимым заключить их под стражу.