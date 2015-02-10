В Петербург приехали молодые специалисты из ДНР для стажировки и обмена опытом

Одной из ключевых стала встреча делегации с председателем Комитета по строительству Петербурга Игорь Креславский.

В Санкт-Петербурге проходит межрегиональный проект "Молодежный интеграционный штаб "ДОН — СПб"". В рамках программы в город приехали 15 молодых специалистов из Донецкой Народной Республики. В течение двух недель они будут проходить стажировку и знакомиться с работой профильных организаций Петербурга.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в проекте участвуют представители разных сфер — медицины, строительства, экономики, юриспруденции и других направлений. Для участников подготовили встречи с экспертами, профильными ведомствами и наставниками.

Одной из ключевых стала встреча делегации с председателем Комитета по строительству Петербурга Игорь Креславский. Молодые специалисты, работающие в строительной сфере, обсудили вопросы восстановления и развития городов Донбасса, а также современные подходы к градостроительству и инфраструктурным проектам.

Участник направления "Строительство" Данил Корчанин рассказал, что встреча оказалась полезной для дальнейшей работы в регионе. По его словам, в Донбассе предстоит большой объем строительных работ, а полученные в Петербурге знания и рекомендации планируется использовать уже после возвращения домой.

Участники медицинского направления также приехали в Петербург со своими инициативами. Так, Диана Авакян занимается проектом, посвящённым профилактике стоматологических заболеваний. Во время стажировки она рассчитывает доработать свою идею с помощью наставников и специалистов. Кроме того, участники уже успели посетить Адвокатскую палату и познакомиться с практической стороной юридической работы.

Молодые специалисты отмечают, что Петербург произвел на них сильное впечатление не только с профессиональной, но и с творческой точки зрения. Данил Корчанин рассказал, что вдохновился архитектурой города и даже создал художественную работу, посвященную сотрудничеству Петербурга и Донбасса.

Проект "Молодежный интеграционный штаб "ДОН — СПб"" стал первым в России кадровым резервом для молодежи новых территорий. Перед участием кандидаты проходили серьезный отбор, включая тестирование по методике МГУ.

После завершения стажировки участники вернутся в ДНР, где продолжат работу над своими проектами под руководством наставников. В течение трех месяцев они будут регулярно отчитываться о результатах, а через год представят итоговые проекты.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"