Беглов поздравил жителей ДНР с 12-й годовщиной образования республики

Губернатор Санкт-Петербурга направил поздравление главе ДНР Денису Пушилину.

В этот понедельник, 11 мая, исполняется 12 лет со дня образования Донецкой народной республики. Губернатор Александр Беглов направил поздравление главе ДНР Денису Пушилину.

Этот день символизирует единство поколений, несгибаемую стойкость перед лицом испытаний и пламенное стремление народа Донбасса к свободе. Преодолевая все трудности и преграды, оставаясь верными друг другу и общим целям, стойкие духом жители Донецкой народной республики в упорной борьбе отстояли своё право быть вместе с Россией. Петербуржцы искренне гордятся успехами региона. Наш город продолжит оказывать ему всемерную братскую помощь Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Губернатор отметил, что сегодня в ДНР возрождаются города, динамично развивается экономика, восстанавливается социальная инфраструктура. Александр Беглов пожелал жителям ДНР здоровья, благополучия, мирного неба и уверенности в завтрашнем дне.

