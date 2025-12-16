В Пулково с 1 июня стартует посадка на рейс по биометрии

С 1 июня 2026 года технология станет доступна для всех пассажиров, которые вылетают из Пулково в московское Шереметьево.

В пресс-службе компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС), оператора аэропорта Пулково, сообщили, что с 1 июня 2026 года в аэропорту внедряется технология регистрации и посадки на рейс по биометрии. Петербургская воздушная гавань станет первой в России, где будет реализован этот проект в рамках масштабной программы цифровизации.

На первом этапе сервис будет доступен для пассажиров с подтверждённой биометрией, которые направляются из Пулково в московское Шереметьево. Тестирование прохода через биометрические ворота началось в аэропорту ещё в 2025 году. По прогнозам оператора, к 2028 году биометрическими сервисами в Пулково будут пользоваться около 4 миллионов человек.

