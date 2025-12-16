Аэропорт Пулково открыл выставку о Петербурге в Республике Сербской

Аэропорт Пулково реализовал новый этап своей стратегической инициативы по продвижению туристического потенциала Санкт-Петербурга, представив первую международную фотовыставку за рубежом. Экспозиция под названием "Санкт-Петербург. Один день с городом" открылась в Баня-Луке – административном центре Республики Сербской.

Проект носит взаимный характер и направлен на укрепление культурных связей. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, презентация для официальных лиц прошла в здании правительства Республики Сербской, после чего выставка стала доступна для широкой аудитории в терминале международного аэропорта Баня-Лука.

Стоит отметить, что это ответный шаг в рамках культурного обмена. Осенью 2025 года в терминале самого Пулкова уже проходила выставка, посвящённая туристическим достопримечательностям дружественного региона.

Фото: Пресс-служба аэропорта Пулково