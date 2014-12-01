Путин анонсировал насыщенную программу на ПМЭФ-2026

Президент России Владимир Путин заявил, что его деловая программа на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме будет крайне насыщенной. Такое заявление глава государства сделал, отвечая на приглашение прибыть на демонстрацию обновлённой версии самолёта Ил-114-300 в аэропорту Пулково.

По словам президента, расписание его мероприятий на форуме уже свёрстано и включает в себя большое количество разнообразных встреч и событий. Несмотря на плотный график, Путин выразил надежду, что ему удастся посетить показ новой отечественной авиационной техники.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдёт с 3 по 6 июня.

