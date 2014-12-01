Сдвоенные "Сапсаны" между Москвой и Петербургом запустят с 1 по 8 июня

Увеличенные составы будут курсировать по нескольким направлениям в обе стороны. Расписание включает рейсы из Москвы в Петербург и обратно в указанные даты.

В период с 1 по 8 июня, во время проведения Петербургского международного экономического форума, РЖД запустят сдвоенные составы "Сапсанов" на маршруте между Москвой и Северной столицей.

Согласно информации пресс-службы компании, из Москвы в Петербург увеличенные поезда будут отправляться по следующему графику: № 778 — 1, 2 и 4 июня в 17:40; № 780 — 3 и 6 июня в 19:30; № 754 — 8 июня в 5:45; № 756 — 6 июня в 6:50.

В обратном направлении (из Петербурга в Москву) сдвоенные "Сапсаны" поедут: № 759 — 1, 2, 3 и 4 июня в 9:00; № 781 — 5 июня в 19:10; № 767 — 6 июня в 13:00; № 777 — 7 июня в 17:10.

