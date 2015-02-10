В Петербурге выбрали лучших каменщиков среди профессионалов и студентов

В Санкт-Петербурге завершился региональный этап конкурса профессионального мастерства "Строймастер" в номинации "Лучший каменщик". В этом году за победу боролись 17 участников — как опытные специалисты строительной отрасли, так и студенты профильных учебных заведений.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", конкурс проходил при поддержке Комитета по строительству. Участникам предстояло продемонстрировать скорость и качество кирпичной кладки, знание строительных технологий и умение работать в условиях, максимально приближенных к реальной стройке.

Генеральный директор Ассоциации "Объединение строителей Санкт-Петербурга" Алексей Белоусов отметил, что такие соревнования помогают выявлять сильных специалистов и одновременно повышают интерес молодежи к строительным профессиям. По его словам, отрасли важно привлекать молодых людей, которые осознанно выбирают профессию строителя и хотят развиваться в этой сфере.

В рамках конкурса определили победителей сразу в двух категориях — среди профессиональных каменщиков и среди студентов строительных специальностей.

Лучшим каменщиком Санкт-Петербурга в 2026 году стал Евгений Азука. Он рассказал, что работает в строительстве с 2000 года, а последние семь лет — в компании "КВС". Победитель отметил, что в профессии главное — не останавливаться при первых трудностях и постоянно совершенствовать навыки.

Среди студентов первое место занял Ярослав Михайлов. По его мнению, подобные соревнования помогают создавать здоровую конкуренцию между будущими специалистами и делают строительную отрасль более привлекательной для молодежи. Он также подчеркнул, что выбрал профессию каменщика после того, как понял, что ему действительно интересна работа с кладкой и строительными конструкциями.

Для студентов конкурс стал возможностью получить практический опыт на настоящей строительной площадке и показать свои навыки потенциальным работодателям. Победителям и призерам вручили грамоты и памятные подарки, а преподаватели и наставники получили благодарственные письма за подготовку молодых специалистов.

Теперь победитель регионального этапа представит Санкт-Петербург на федеральном конкурсе профессионального мастерства, который пройдет в Москве.

