В Петербурге к годовщине Победы запустили проект "Помним. Строим. Благодарим"

На онлайн-платформе собраны реализованные инициативы строительных компаний, связанные с увековечиванием подвига ленинградцев и участников войны.

Санкт-Петербург готовится отметить 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Для города, пережившего блокаду, эта дата остается одной из самых значимых. В преддверии памятных мероприятий Комитет по строительству совместно с Союзом строительных объединений и организаций (ССОО) представили интерактивный проект "Помним. Строим. Благодарим", посвященный сохранению исторической памяти.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", на онлайн-платформе собраны реализованные инициативы строительных компаний, связанные с увековечиванием подвига ленинградцев и участников войны. Проект показывает, как современный бизнес участвует в сохранении наследия и поддерживает памятные места.

Среди представленных работ — реконструкция мемориала "Вечная память рабочим совхоза Ручьи", которую выполнил холдинг РСТИ. Группа RBI реализовала сразу несколько инициатив: создание блокадного мемориала, проведение акции "Блокадные чтения", организация тематических выставок, посвященных технике военных лет.

Вклад в сохранение истории внесла и Группа ЛСР, занявшись восстановлением исторического здания Курзала на территории Сестрорецкого курорта. Сложность в том, что архивные чертежи не сохранились. Архитекторы воссоздавали облик здания по единственной статье из журнала "Зодчий" 1900 года и старым фотографиям, пересчитывая аршины и сажени в современные метры. Завершить реконструкцию планируется в 2026 году. ГК "КВС" благоустроила воинское захоронение и создала мемориальное пространство в жилом комплексе "ЮгТаун". В свою очередь, АО "ПО "Баррикада"" инициировало установку памятного объекта, посвященного преемственности поколений, а также провело акции памяти, включая шествие "Бессмертного полка".

Проект объединяет разные форматы — от реставрации исторических объектов до общественных инициатив и выставок. Его главная задача — напомнить, что память о войне сохраняется не только в музеях, но и в городской среде, которую продолжают формировать современные строители.

Фото: сайт проекта "Помним. Строим. Благодарим"