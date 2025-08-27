Площадь "Зенита" официально появилась на карте Петербурга у "Газпром Арены"

Торжественное открытие нового топонима приурочено к 101-летию футбольного клуба. Площадь расположена между Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями.

Безымянная территория около "Газпром Арены" на Крестовском острове официально получила наименование "площадь Зенита". Торжественное открытие нового городского топонима приурочено к 101-летию футбольного клуба. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Бельский подчеркнул, что это по-настоящему знаковое событие для клуба, его болельщиков и всего Петербурга. По его словам, общая любовь к легендарной команде теперь воплощена еще и на карте города. Он назвал это отличным подарком к 101-летию клуба.

Ранее постановление о присвоении наименования подписал губернатор Александр Беглов. Площадь расположена между Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями. Решение было принято в рамках празднования 100-летия клуба.

Ранее Piter.TV сообщал, что площадь перед "Газпром Ареной" в Петербурге назвали "Площадь Зенита".

Фото: Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский