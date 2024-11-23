Площадь перед "Газпром Ареной" в Петербурге назвали "Площадь Зенита"

В Петербурге площадь перед "Газпром Ареной" официально получила название "Площадь Зенита". Соответствующее постановление "О присвоении наименования безымянной площади в Петроградском районе" утвердило правительство Санкт-Петербурга.

Согласно документу, безымянная территория между Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями получила название "Площадь Зенита". Решение приурочено к 100-летию футбольного клуба.

