Площадь перед "Газпром Ареной" в Петербурге назвали "Площадь Зенита"
Сегодня, 21:08
Правительство города утвердило постановление о присвоении наименования безымянной территории в Петроградском районе. Решение приурочено к 100-летию футбольного клуба.

В Петербурге площадь перед "Газпром Ареной" официально получила название "Площадь Зенита". Соответствующее постановление "О присвоении наименования безымянной площади в Петроградском районе" утвердило правительство Санкт-Петербурга.

Согласно документу, безымянная территория между Футбольной, Теннисной и Велосипедной аллеями получила название "Площадь Зенита". Решение приурочено к 100-летию футбольного клуба.

Ранее защитник футбольного клуба "Зенит" Игорь Дивеев рассказал, кто может помочь команде в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге. Соответствующим заявлением он поделился с изданием "Спорт день за днем". На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

