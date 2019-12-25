Дивеев рассказал, кто может помочь "Зениту" в чемпионской гонке

Защитник футбольного клуба "Зенит" Игорь Дивеев рассказал, кто может помочь команде в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он заявил изданию "Спорт день за днем".

По словам 26-летнего игрока, он рассчитывает на то, что "Оренбург" или "Акрон" отберут очки у лидирующего "Краснодара" в ближайших матчах чемпионата. До конца сезона "Зениту" осталось сыграть три матча: против ЦСКА и "Ростова" на выезде, а также дома против "Сочи".

Напомним, "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 59 очков после 27 туров и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

