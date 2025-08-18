Семак заявил, что матчи против "Зенита" являются дополнительной мотивацией для всех команд

Сине-бело-голубые идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что матчи против его команды являются дополнительной мотивацией для любого соперника. Его слова приводит "Матч ТВ".

Сине-бело-голубые сыграют против ЦСКА в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет 2 мая в 19:00 на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве. Предыдущая встреча команд в рамках первого круга чемпионата завершилась со счетом 1:1.

Семак отметил, что нынешние результаты "армейцев" не говорят о том, что команда находится в плохой форме. Он подчеркнул, что ЦСКА прилагает все усилия для того, чтобы побеждать.

Матчи против "Зенита" – это для всех дополнительная мотивация. Поэтому есть для чего и ради кого играть. Не сомневаюсь, что этот матч ЦСКА проведет на максимуме своих возможностей. Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

Напомним, "Зенит" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 59 очков после 27 туров и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.

