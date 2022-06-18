В Петербурге отложили строительство автовокзала "Южный" в Купчино до сентября 2027 года

Инвестору продлили разрешение на возведение объекта у станции метро "Купчино". Изначально документ был выдан в 2024 году и истекал в 2026-м.

Строительство автовокзала "Южный" у станции метро "Купчино" в Санкт-Петербурге перенесено на более поздний срок. Как сообщается в реестре Госстройнадзора города, инвестору продлили разрешение на возведение объекта до 7 сентября 2027 года.

Первоначальное разрешение было выдано в 2024 году и истекало в 2026 году. Проект предусматривает трехэтажное здание площадью 6,5 тысячи квадратных метров и высотой 20 метров на участке 2,6 гектара на Витебском проспекте, а также вспомогательную инфраструктуру.

Соглашение о строительстве город подписал с компанией "Вернисаж" еще в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме. По первоначальным условиям подрядчик должен был сдать объект к 2024 году. Инвестиции оценивались в 4,1 миллиарда рублей. В мае 2024 года Госстройнадзор уже выдавал "Вернисажу" разрешение на первый этап строительства, которое действовало до 2026 года.

Ранее сообщалось, что 63-летие отметил автовокзал на Обводном канале в Петербурге.

Фото: Magnific