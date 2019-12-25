Автовокзал на Обводном канале отмечает 63-летие

Отсюда каждый день отправляются автобусы по межрегиональным и международным маршрутам.

День рождения 6 мая отмечает Автовокзал Петербурга, расположенный на набережной Обводного канала. Ему исполняется 63 года, рассказали в городском комитете по транспорту.

Отсюда каждый день отправляются автобусы по межрегиональным и международным маршрутам, соединяя Северную столицу с множеством регионов. Маршрутная сеть охватывает Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую, Ярославскую, Смоленскую, Вологодскую, Белгородскую и Брянскую области, а также Москву, Подмосковье, Крым, Краснодарский и Ставропольский края.

На вокзале работают десятки специалистов: это диспетчеры, дежурные, перронные контролеры, сотрудники справочной службы и кассиры.

От всей души поздравляем коллектив с праздником! Желаем дальнейшего развития, стабильной работы, благодарных пассажиров и новых маршрутов! Комитет по транспорту

Ранее на Piter.TV: 7 апреля Трамвайному парку №3 в Петроградском районе исполнилось 118 лет.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга