Трамвайному парку №3 в Петроградском районе исполнилось 118 лет

Трамвайному парку №3 в Петроградском районе Петербурга 7 апреля исполнилось 118 лет. Его история началась еще в XIX веке, рассказали в городском комитете по транспорту.

В 1908 году парк переоборудовали под электрические трамваи. Сегодня он является важнейшим звеном транспортной системы Северной столицы, обслуживая шесть маршрутов в девяти районах. Ежедневно трамваи перевозят по 36 тыс. пассажиров.

Постепенно Трамвайный парк №3 становится "монопарком", полностью переходя на трамваи "Достоевский" и "Довлатов".

