Трамвайному парку №3 в Петроградском районе исполнилось 118 лет
Сегодня, 15:38
Трамвайному парку №3 в Петроградском районе Петербурга 7 апреля исполнилось 118 лет. Его история началась еще в XIX веке, рассказали в городском комитете по транспорту. 

В 1908 году парк переоборудовали под электрические трамваи. Сегодня он является важнейшим звеном транспортной системы Северной столицы, обслуживая шесть маршрутов в девяти районах. Ежедневно трамваи перевозят по 36 тыс. пассажиров. 

Постепенно Трамвайный парк №3 становится "монопарком", полностью переходя на трамваи "Достоевский" и "Довлатов". 

С днем рождения! Пусть впереди будет еще больше маршрутов, пассажиров и ярких страниц в истории. 

Комитет по транспорту Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге Трамвайному парку №8 исполнилось 90 лет. 

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга 

