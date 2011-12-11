Бульвар на Петроградке назовут в честь Людмилы Вербицкой

В Петербурге в среду, 13 мая, открылся Международный филологический форум "Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России". Он посвящен 90-летию со дня рождения ученого и президента СПбГУ Людмилы Вербицкой. В мероприятии участвуют 350 филологов из России и 12 стран, рассказали в Смольном.

В ходе встреч филологи, лингвисты, иностранные эксперты, преподаватели школ и вузов, а также представители органов власти обсудят проблемы, связанные с укреплением позиций русского языка как языка межнационального общения и внедрением новых педагогических методик. Кроме того, сегодня же заработала выставка о Людмиле Вербицкой. Русский язык был делом всей ее жизни.

В этом году мы отмечаем 90-летний юбилей со дня рождения Людмилы Вербицкой. В ее честь будет назван бульвар на площади Ленина Петроградской стороны, расположенный рядом с домом, где жила Людмила Вербицкая. Александр Беглов, губернатор

