Молодёжные патрули запустили в Петроградском районе Петербурга

В Петроградском районе Санкт-Петербурга усиливают работу с молодёжью и вовлекают её в общественную жизнь. Об этом в эфире "Радио Sputnik Санкт-Петербург" сообщил глава администрации района Дмитрий Ваньчков. По его словам, в районе проживает около 37 тысяч молодых людей, для которых создаётся инфраструктура и новые форматы участия.

В районе работают 24 молодёжных клуба, открываются новые пространства, включая творческие и медийные площадки. Также действует система молодёжных советов, через которые жители могут предлагать инициативы. Одним из ключевых направлений стали "молодёжные патрули". Участники помогают выявлять проблемы благоустройства — от неубранных территорий до сломанных фонарей. Затем они передают эту информацию в органы власти для оперативного устранения нарушений.

Ваньчков подчеркнул, что процесс вовлечения формирует чувство ответственности и причастности. Кроме того, молодёжь активно участвует в волонтёрстве: помогает пожилым людям, ветеранам и участвует в городских акциях. Глава района отметил, что такая работа помогает не только развивать район, но и формировать активное гражданское сообщество среди молодёжи.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Ваньчков